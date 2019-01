Gutach Ilona Lehmann wandert am meisten

Auf den dritten Platz mit 19 Teilnahmen kamen die beiden Wanderwarte Christine Moser und Mathias Paffendorf, den zweiten Platz mit 21 Teilnahmen erreichte Ellen Blum. Wanderer des Jahres mit 22 Teilnahmen wurde Ilona Lehmann.

Bei den Jugendlichen kamen Emily und Max Wolf mit fünf Teilnahmen auf Platz zwei. Tom Lehmann erreichte mit zehn Teilnahmen den ersten Platz. Die Gewinner freuten sich über die Präsente des Vereins.

Zum Abschluss bedankte sich der Vorsitzende Blum bei Naudet für das Bilderquiz und bei Schlüter für die Gestaltung der Bildershow, heißt es. Alle Anwesenden lobte Blum laut Mitteilung für ihr Kommen.

Der Schwarzwaldverein Gutach nimmt am kommenden Sonntag, 20. Januar, am Bezirks-Winterwandertag in St. Roman teil. Die Gutacher treffen sich um 10 Uhr am öffentlichen Parkplatz im Dorf. Die Wanderung beginnt in St. Roman um 10.30 Uhr. Dort unternehmen sie eine etwa zweieinhalbstündigen Rundwanderung. Parallel dazu ist Skilanglauf auf den gespurten Loipen möglich, wenn es die Schneeverhältnisse erlauben.

Zum Abschluss folgt ab 13 Uhr die Einkehr mit Essen im Hotel Adler in St. Roman. Teilnehmer, die nur zur Einkehr dazukommen wollen, sollen sich im Vorfeld beim Vorstand anmelden.