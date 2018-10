Gutach Herbstfest verbreitet gute Laune

Während zur Mittagszeit der Harmonikaverein Lierbach die Gäste musikalisch unterhielt, spielten vor der Festhalle die jüngsten Besucher auf der Rollenrutsche oder waren am Mal- und Basteltisch kreativ. Manfred Aberle, Vorsitzender des Akkordeonorchester, zeigte sich um die Mittagszeit sehr zufrieden mit dem Ablauf. Trotz mehrerer Veranstaltungen in den Nachbarorten, habe das Herbstfest guten Zuspruch gefunden, so Aberle.

Während die Musiker ihre Gäste mit kühlen Getränken, Kürbiscremesuppe, Zwiebelkuchen oder selbst gemachten Knödeln bewirteten, spielte im Anschluss noch der Alleinunterhalter Peter Rusmich Country-, Folk- und Rocksongs.

Bürgermeister Siegfried Eckert freute sich, dass auch Vertreter aus Stosswihr zum Herbstfest kamen, die am Vormittag extra zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Altbürgermeister Volker Sahr nach Gutach kamen.