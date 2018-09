Gutach Herbstaussaat für eine bunte Vielfalt

Margit Langer, Geschäftsführerin des Vogtsbauernhofs, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Naturpark. "Es gibt kaum einen besseren Platz für eine artenreiche Blumenwiese, so wie es sie früher überall gab, als hier im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Auf unserer Erweiterungsfläche wird die bunte Blütenvielfalt besonders gut zur Geltung kommen", so Langer. Der Gutacher Bürgermeister Siegfried Eckert habe dabei als Zeichen der Verbundenheit mit dem Museum die Patenschaft für die zwei Blühflächen übernommen. "Sehr gerne unterstützen wir das Projekt des Naturparks und tun etwas für die Natur", sagte Eckert. "Bereits im Frühjahr haben wir in unserer Gemeinde eine Fläche an der Hornisbrücke eingesät", so der Bürgermeister. Projektleiterin Lilli Wahli vom Naturpark ergänzte: "Mit unserem Projekt ›Blühender Naturpark‹ möchten wir die Menschen für den Erhalt wertvoller Lebensräume und für die Bedeutung unserer heimischen Insekten sensibilisieren."

In Deutschland gibt es über 560 Arten von Bienen, die Honigbiene ist nur eine davon. Alles andere sind Wildbienen, darunter 32 Hummelarten. Über die Hälfte zählt zu den gefährdeten Arten. 147 Arten ernähren sich von einer einzigen Blütenart. Schon deshalb ist die Artenvielfalt auch bei den Wildblumen wichtig. Bienen brauchen eine gesunde, durchmischte Natur, dann sind sie selbst gesund. Vielerorts ist die Artenvielfalt bei den Wildblumen durch moderne Landwirtschaft und intensive Pflege von Grünflächen stark zurückgegangen. Dies wirkt sich auch auf die Vielfalt von wilden Insekten wie Wildbienen, Hummeln, Faltern, Schmetterlingen und sogar Feldvögeln aus.

Das Projekt "Blühender Naturpark" soll dabei helfen, den Schwarzwald blumenbunter werden zu lassen. Durch die Aussaat gebietsheimischer Saatmischungen werden innerörtliche Flächen optisch und ökologisch aufgewertet.