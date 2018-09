Gutach Handwerk im Fokus

Gutach. Ganz im Zeichen des Schwarzwälder Handwerks steht das Programm am Sonntag, 30. September, im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Eine Sonderführung, ein Familienmitmachprogramm und verschiedene Handwerksvorführungen geben einen Einblick in traditionelle Berufe der Region.