Gutach Gutacher erfolgreich wie nie

Zurück zum Positiven: Grundlage von Wöhrles Sport-Hattrick war sein 280-Kilometer-Rekord-Dreiecksflug vom 27. Juli. Zwei weitere Dreiecksflüge mit deutlich mehr als 200 Kilometern hatte Wöhrle dieses Jahr ebenfalls vom Kandel aus unternommen. Diese drei sehr guten Flugtage – mit kräftiger Thermik, wenig Wind, und Flughöhen bis 3000 Meter – boten Bedingungen, wie man sie normalerweise höchstens in den Alpen vorfindet. "Verantwortlich dafür ist sicherlich die diesjährige Trockenheit mit all ihren sonstigen Nachteilen", sagt Wöhrle.

"Bei diesen drei Flügen, die je um die acht Stunden dauerten, hatte ich das Glück, immer rechtzeitig den nächsten Aufwind zu finden. Oft helfen Vögel bei der Thermiksuche. Interessant sind neuerdings Störche", so Wöhrle. Die eleganten Flieger sind selten allein unterwegs. Meist treffe man ein Pärchen im Aufwind. Aber auch die ganze Familie bis hin zur "Verwandtschaft mit Freunden" (Wöhrle) sind in der Luft unterwegs. "Die lassen sich von uns im Gegensatz zu noch vor ein paar Jahren meistens nicht mehr stören. Liegt es daran, dass wir weniger und die Störche mehr werden?", lacht der Schwarzwälder.

Stets zwei bis drei Liter Wasser im Trinkrucksack

Wöhrles Fliegerei ist trotz aller fantastischer Erlebnisse nicht das reine Zuckerschlecken. "Acht Stunden über Land zu gleiten und dabei mehr als 30-mal in der Thermik aufzukreisen, mit all dem Risiko, unterwegs irgendwo landen zu müssen um dann irgendwie umständlich wieder nach Hause zu kommen, verlangen dir natürlich auch einiges ab", gesteht er. Zwei bis drei Liter Wasser im Trinkrucksack, Müsliriegel und die ungebrochene Faszination Drachenfliegen, gepaart mit dem Willen, wieder am Ausgangsort einzuschweben, "wirken der aufkommenden Müdigkeit entgegen", lacht Wöhrle.

Dann wird er nachdenklich: "Wenn die nächste Saison beginnt, werde ich 60 Jahre alt sein. Da fragt man nach der Landung nicht mehr: Wo ist die nächste Party? Auch nach 35 Jahren lerne ich bei jedem Flug noch etwas dazu", versichert er, "Die Kunst ist, möglichst wenig von den Erfahrungen wieder zu vergessen". Ziele hat er immer noch: "Der Traum des 300-Kilometer-Dreiecks über Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Oder mit Rückenwind vom Kandel nach Regensburg und noch möglichst weiter das Donautal entlang Richtung Österreich fliegen", sprudelt es aus ihm heraus. Zum Schluss blinkt noch einmal kurz die Schattenseite der Medaille auf: Der angeschlagene Wald. "Die Lage ist bedrohlich. Drei Viertel meines Waldbestands sind Fichten, keine günstige Baumart nach fünf Monaten ohne nennenswerte Niederschläge. Bisher liegen deutlich mehr als 100 Festmeter bereit für das Sägewerk. Das ist mehr als der Einschlag eines Jahres und ein Ende ist keinesfalls in Sicht", rechnet Wöhrle vor.

Kommendes Jahr steigt die Weltmeisterschaft in Italien. "Nach unserem Gewinn der Bronze-Medaille bei der letzten WM in Brasilien wäre ich sehr gerne wieder dabei im Team Germany", wünscht sich der aktuelle deutsche Meister.