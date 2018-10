Gutach Gutach steht vor Herausforderungen

Woran muss beziehungsweise möchte die Gemeinde arbeiten? "Wir stehen vor zwei Herausforderungen: Der steigenden Nachfrage nach Arbeitsplätzen und dem Schaffen von Wohnraum für Familien", fasst Eckert zusammen. Gutach sei eine Einpendlergemeinde mit vielen Arbeitnehmern von außerhalb, die Interesse daran haben, sich mit ihren Familien dort auch niederzulassen. "Denn Leben auf dem Land ist wieder ›in‹", sagt Eckert. Die Digitalisierung ermöglicht vielen Arbeitnehmern, einige Tage in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten. "Wohnen in Gutach und arbeiten in Kassel – das ist in vielen Unternehmen mittlerweile möglich", so der Bürgermeister. Die Nachfrage der Familien ist da – aber die Bauplätze fehlen.

Und zum Wohnen in Gutach gehören auch die Vereine, denen es mittlerweile gerade in der Leitung an Nachwuchs fehlt, weiß Brüstle.

Ein wichtiges Thema für Gutach ist auch der Tourismus. "Der Verband Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) erlebt jedes Jahr eine Steigerung an Übernachtungszahlen. Gutach hat aber zu wenig Betten", berichtet Eckert. Brüstle, als erfahrener Banker und "Verbindungsmann" zwischen dem Gutacher Tourismusverein und dem Gewerbe, kennt das: "Gutach hat ein gutes Gewerbe, aber Probleme im Einzelhandel und der Gastronomie."

"Als ›Finale‹ von ›Gemeinde trifft...‹ möchten wir jetzt die Entscheidungstreffer in Gutach zusammenholen und sie für diese Thema sensibilisieren", so Eckert. Gutach stehe für eine starke Bürgergemeinschaft, die diese Herausforderungen meistern könne. Die Ergebnisse des Abends werden der Öffentlichkeit bei der Bürgerversammlung am 20. November vorgestellt.

Der Vortrag "Herausforderung für unser Gutachtal" wird am Dienstag, 16. Oktober, gehalten. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Festhalle Gutach. Referent ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Duravit AG, Franz Kook, aus Hornberg. Eingeladen wurden im Vorfeld Entscheidungsträger der Gemeinde Gutach, wie Unternehmer, Gewerbetreibende, Vereinsvorstände, Verteter der Schule und des Kindergartens, Kirchenverantwortliche oder Gemeinderäte.