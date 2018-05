Gutach Gutach empfängt seine "Neuen"

Auch ein möglicher Bauplatz oder eine gesuchte ebenerdige Wohnung wurden von den Neubürgern als Gründe angegeben, nach Gutach zu ziehen. Heimweh motivierte Annette Markwirth, die in Wolfach aufgewachsen war, zum Umzug. Sie hat in verschiedenen Orten gelebt und jetzt wollte sie zurück in die Heimat.

Die Familie Abbas Osman kam vor zwei Jahren nach Deutschland und lebte zunächst in einem Container in Haslach. In Gutach haben sie sich inzwischen sehr gut eingelebt. Die Eltern besuchen Sprachkurse und sprechen genauso wie ihre beiden Kinder schon sehr gut Deutsch. Die Tochter geht in die fünfte Klasse. Asbas Osman ist bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Einleben und Kontakte knüpfen

Vereinssprecher Werner Hillmann stellte die zahlreichen Vereine Gutachs vor, die den Neuankömmlingen die Möglichkeit bieten, sich schnell einzuleben und Kontakte zu knüpfen. Auf der anderen Seite suchen die meisten Vereine auch Mitglieder.

Die neuen Einwohner hatten die Möglichkeit, Themen anzusprechen, die ihnen wichtig sind und so kam die Sprache beispielsweise auf die Belastung durch die B 33. Der Bürgermeister verwies darauf, dass sich der Gemeinderat des Themas angenommen habe. Eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung sei angedacht, dazu werde es zu gegebener Zeit eine Bürgerversammlung geben.

Bei Sekt und Gebäck hatten die neuen Bürger die Gelegenheit, sich kennenzulernen und mit dem Bürgermeister sowie den Räten Magdalena Dickreiter, Renate Wasmer, Peter Wälde, Gerhard Wöhrle und Vereinssprecher Hiller ins Gespräch zu kommen.

Der Neubürgerempfang hat in Gutach bereits Tradition, er hat laut Bürgermeister Siegfried Eckert bereits sieben- oder achtmal stattgefunden. Die neuen Einwohner bekommen dabei auch viele Informationen über ihre neue Heimat schriftlich in einer Mappe überreicht.