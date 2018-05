Gutach Gutach drückt die Daumen

Da sie sich nicht nur sportlich hervorragend ergänzen, sondern auch privat harmonieren, lag es nahe, nach dem Abitur am selben Ort zu studieren.

Sophie wollte nach Freiburg und Caro nach Karlsruhe. Geeinigt haben sie sich dann auf Stuttgart. Caroline studiert Elektrotechnik und Sophie Mathematik und Wirtschaft mit dem Ziel, Lehrerin zu werden. "Sport wollte ich nicht studieren, das wäre sonst vielleicht zuviel geworden", erklärt sie auf Nachfrage.

Die beiden Sportlerinnen haben eine Wohngemeinschaft gegründet. Meistens trainieren sie in einer Sporthalle in Wendlingen, manchmal auch in Nufringen oder Magstadt, erzählen sie. Drei bis vier Mal in der Woche trainieren sie und zusätzlich an den Wochenenden. Wie sie erzählen, haben sie in diesem Jahr nur an einer Handvoll Wochenenden frei.

In Gutach hatten sie während der Pfingstferien ideale Trainingsvoraussetzungen, denn sie konnten die Halle jederzeit nutzen.

"Es ist schade, dass unser Sport so wenig Aufmerksamkeit bekommt", sind sie sich einig. Sie würden wie Profisportler trainieren, bekämen jedoch nur wenig Unterstützung und zwar von der Gemeinde und ihrem Verein.

Dabei seien sie in Baden-Württemberg noch ganz gut dran, in Bayern gebe es beispielsweise gar keine Unterstützung. "Sogar die amtierende Weltmeisterin bekommt nichts", sagen sie. Bei populäreren Sportarten sei das ganz anders.

In Deutschland sei das Niveau im Kunstradsport ex­trem hoch, daher seien die deutschen Meisterschaften fast schwieriger als die europäischen. In diesem Jahr nehmen sie an insgesamt vier Weltcups teil, den in Prag haben sie bereits gewonnen. Nach der EM in Wiesbaden geht es schon am 30. Juni zum zweiten Weltcup ins niederländische Heerlen.

Sie müssen immer fit und auf Wettkampfniveau sein, denn in ihrem Sport gibt es im Abstand von zwei Wochen Wettkämpfe. Hart trainiert haben die beiden, das war in Gutach auf beeindruckende Weise zu sehen. Darum haben sie es verdient, dass die Kinzigtäler Fans Freitag und Samstag die Daumen drücken.