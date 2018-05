Gutach Glockentöne und weiche Melodien

Die Musiker verstanden es sehr gut, anschließend den Trott des Ochsenkarrens oder das federleichte Spiel der Küken zu interpretieren. Der treibend harte Ritt der Hexe Baba-Yaga, dessen wuchtiges Stampfen den Rhythmus vorgab, forderte Dirigent und Musiker, bevor im großorchestralen Finale das Stadttor von Kiew musikalisch prachtvoll beschrieben wurde.

Großer Auftritt mit der Querflöte

Nach einer kurzen Verschnaufpause hatte Anna-Lydia Oehler ihren großen Auftritt an der Querflöte. In einer lieblichen Romanze von Alfred Bösendorfer glänzte die junge Gutacherin mit der zarten Hauptmelodie, die sich immer wieder bestens ins Gesamtorchester einfügte.

Mit Offenbachs bekannter "Barcarole" ging es dann in die Welt der Oper. Wiegend leicht entführte die Gutacher Trachtenkapelle in den vierten Akt aus "Hoffmanns Erzählungen".

Die Kirche war mit blühendem Flieder und Kerzen geschmückt worden und längstens da passte das von Kirchengemeinderats-Vorsitzender Rosemarie Armbruster anfangs zitierte: "Musik wäscht die Seele vom Staub des Alltags rein". Mit der anspruchsvollen Suite "From the Highlands" wollte sich die Trachtenkapelle in drei Sätzen vom Publikum verabschieden.

Doch der Applaus war am Ende des Konzerts sehr groß, die Musiker interpretierten als Zugabe "Guten Abend – Gut Nacht".