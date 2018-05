Gutach Es tuckert, scheppert und rattert

Der Landfrauentag findet am Samstag, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr statt. Der Landfrauenverein Wolfach-Oberwolfach bereitet Striebele, Heiberschlecks, Heiberquark, Brot und Datschkuchen zu.

"Wir Herren von damals"

Am Sonntag, 8. Juli, 11 Uhr, wird eine Sonderführung "Wir Herren von damals" angeboten. In der Rolle von Konrad Grückler, dem Erbauer des Schlössles von Effringen, führt der Natur- und Kulturgeograph Klaus Grimm zurück in das Jahr 1379. In der offene Werkstatt für Familien kann ein Familienwappen gebastelt werden.

Wanderung zum Schlössle

"In einer Stunde durch den ganzen Schwarzwald" heißt es am Sonntag, 15. Juli. 11 Uhr, bei einer Sonderführung. Die Gutacher Wanderführerinnen Andrea Kronenwitter und Martina Lehmann lassen es laufen: Es geht vom Hotzenwaldhaus im Süden ab durch die Mitte bis zum Schlössle von Effringen im Norden. In der offenen Werkstatt wird ein selbstgeschnitzter Stock hergestellt.

Oldtimer-Traktoren-Treffen

Einer der altbewährten Veranstaltungshöhepunkte des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach ist das Oldtimer-Traktoren-Treffen am Sonntag, 22. Juli. Bereits zum sechszehnten Mal tuckert, scheppert, klopft und rattert es von 11 bis 16 Uhr auf dem Museumsgelände, wenn die zahlreichen Oldtimer-Freunde in der Region ihre restaurierten Traktoren und Arbeitsmaschinen vor der Kulisse der historischen Schwarzwaldhöfe präsentieren.

Bei der Offenen Werkstatt für Familien können die Kinder von 11 bis 16 Uhr aus Holzresten ihren ersten eigenen Traktor und andere Fahrzeuge bauen.

Lebendige Landeskunde"

Unter dem Motto "Lebendige Landeskunde" können die Besucher des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach am Sonntag, 29. Juli, in die Badische Revolution eintauchen. Zahlreiche Akteure in historischen Gewändern lassen von 11 bis 17 Uhr die Zeit um 1848 wieder lebendig werden.

Die Heckerleute aus Offenburg schlagen ihr Lager auf der Wiese vor dem Vogtsbauernhof auf und werden schon bald in eine Schlacht mit der Bürgerwehr Riedlingen und der Bürgergarde aus Gengenbach verwickelt. In seinem Vortrag "Brüder zur Freiheit" schildert Referent Oliver Felsen von der Heckergruppe Offenburg im Rahmen der Heuboden-Akademie um 11 Uhr die Geschehnisse der badischen Freiheitskämpfe.

Damit sich auch die kleinen Museumsgäste an der Revolution beteiligen können, bauen sie am ersten Tag des Sommerferienprogramms zwischen 11 und 16 Uhr einen Zupfgeigenhansl – das richtige Instrument für Protestlieder.

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof ist bis 4. November täglich von 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr), im August täglich von 9 bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr) geöffnet.