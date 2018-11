Gutach Eckert: "Da stockt einem der Atem"

Kunstradfahrer auf Weltniveau

Geehrt wurden auch die Kunstradfahrer, die ihren Sport auf Weltniveau betreiben. Lena Moser und Mario Stevens kamen unter anderem auf den zweiten Platz im Zweier der U13-Schüler und erkämpften beim Bundespokal den ersten Platz. Hanna Bothe und Julia Schondelmaier kamen auf den ersten Platz beim Bundespokal Zweier-Juniorinnen und auf den sechsten Platz bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft.

Dénes Füssel und Lisa Schwendemann belegten den ersten Platz Zweier in der offenen Klasse beim Bundespokal und den vierten Platz zweier der offenen Klasse bei den Deutschen Meisterschaften.

Weltklasse im wahrsten des Wortes sind Sophie-Marie Nattmann und Caroline Wurth. Die Vizeeuropameister der Zweier Frauen, Deutschen Meister der Zweier Eliteklasse wurden am vergangenen Wochenende auch Weltcup-Siegerinnen. Morgen, Sonntag, treten sie mit großen Chancen bei der Weltmeisterschaft in Lüttich in Belgien an. Am Donnerstag, 29. November, wird die Gemeinde die beiden gebührend empfangen. Ein eingespielter Film zeigte dem Publikum in der Festhalle die Kür der beiden Weltklasse-Sportlerinnen. "Das ist ganz großes Kino, der Atem stockt einem", kommentierte der Bürgermeister und fuhr fort: "Wir sind froh, dass wir solche Spitzen-Sportlerinnen haben."

Als Dank für die Unterstützung durch die Gemeinde überreichte der Vorsitzende des Radsportvereins Gutach Solidarität, Martin Geiler, ein Weltcup-Finale-Trikot mit Autogrammen von Nattmann und Wurth sowie für Eckert persönlich ein Fan-T-Shirt.

Ein zweiter Film zeigte die Drachenflieger-Meisterschaften am Kandel aus Sicht von Roland Wöhrle, der bei den Deutschen Meisterschaften der Drachenflieger zum dritten Mal den Titel holte.

Außer Wöhrle wurde auch Siegfried Blum geehrt. Er errang mit der National-Mannschaft die Silbermedaille bei der Berglaufmeisterschaft in Zelezniki/Slowenien. Von Bürgermeister Eckert nach dem Geheimnis seines Erfolgs befragt, nannte er häufiges Training, Willensstärke, gesunde Ernährung und die Unterstützung der Familie.

Das Kreisfinale bei "Jugend trainiert für Olympia" gewannen Heidi brohammer, Anne Dold, Anna Esslinger, Saskia Esslinger, Franka Panduritsch, Nora Preuß, Katharina Rauser, Jule Schott, Aenne Welke, Carlo Albrecht, Kenny Berbig, Wasem Boukdash, Leander Diepen, Simon Heinzmann, Finn Hermann, Enis Kabashi, Janni Lehmann, Gafur Morina, Jan Staiger und Damian Zeferer.