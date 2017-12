Gutach Dreykönigsmatinee in Gutach

Den weitesten und doch kürzesten Weg hat Sepp Herrmann. Der Harmersbachtäler zog trampenderweise durch die Welt, bis er in Alaska hängen blieb. Dort lebt er, züchtet Schlittenhunde, jagt Elche und sammelt Beeren. Sein "Ch’atth’an – einer jagt, wenn andere schlafen" zeichnet sein Leben in der Wildnis nach.

Aus Italien kommt Giovanni Nadiani, der im romagnolischen Dialekt schrieb. Er ist vergangenes Jahr gestorben und sein Buch "aNmarcurd – ich erinnere mich nicht", vom Drey-Verlag in einer zweisprachigen Version herausgebracht, ist eine Hommage an seine Dichtung und seine Person. Ebenfalls aus dem Süden kommen Wernfried Hübschmanns "Wiesentalgedichte". Auch er ist zwar im Wiesental zu Hause, stammt aber aus Regensburg.

Franz Handschuh ist gebürtiger Schwabe, lebt aber in Freiburg. Er ist einer der drei Gründer des Drey-Verlags und für die Ausstattung der Bücher verantwortlich. Er zeichnet auch Comics und hat die "Freiburger und Hamburger" sowie "Herr Butterbrez geht Baden" veröffentlicht. Diesmal hat er die wenig bekannte Geschichte von "Niko und den Königen" aufgezeichnet, die erzählt, was er mit den Königen auf dem Weg nach Bethlehem bis Ostern so alles erlebt.