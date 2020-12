Gutach Drei Gänge-Menü auf vier Rädern

Eine frisch zubereitete Mahlzeit in besonderer Atmosphäre – und es gibt keinen Abfall. Denn statt auf Einwegschalen, die entsorgt werden müssen, wird auf richtigen Tellern serviert. So ist ein weiterer Bonus des festlichen Dinners, dass auch der Abwasch nicht erledigt werden muss. Der ganze Ablauf ist komplett coronakonform und entspricht den Lockdown-Regeln der Mahlzeiten zum Mitnehmen. "Im Gasthof ist nur die Küche in Betrieb und eine Servicekraft liefert das Menü an die Wohnmobiltür – natürlich mit Maske", erläutert Reichert. Das Angebot des Wohnmobil-Dinners beinhaltet die Getränke, jedoch heißt es dabei für die Gäste, sich zurückzuhalten. Eine Übernachtung auf dem Parkplatz ist nämlich nicht erlaubt. Auch Campingplätze sowie Anbieter von Stellplätzen gegen Entgelt gelten als Beherbergungsbetriebe und damit dürfen dort keine touristischen Übernachtungen stattfinden.

Aufmerksam auf den Trend wurde der Engelwirt durch die E-Mail eines Stammgasts. "Die Frau fragte an, ob wir das auch anbieten und daraufhin habe ich mich mit dem Thema beschäftigt", erzählt Reichert. Er stellte fest, dass die Idee in ganz Deutschland Anklang findet und eine Facebook-Gruppe zum Thema mehrere tausend Mitglieder zählt. Wenn die Corona-Regeln es zulassen, wird das Dinner auch an den Weihnachtsfeiertagen angeboten.

Der Landgasthof Engel bietet das Wohnmobil-Dinner am Freitag, 18. Dezember, und Samstag, 19. Dezember, an. Die Essensausgabe erfolgt in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr. Das dreigängige Menü erfordert für die Planung eine Buchung 48 Stunden im Voraus. Weitere Info gibt es unter info@engel-gutach.com