Gutach Die "Krone" hat einen neuen Pächter

Der neue Wirt hilft also, eine große Lücke in der Gutacher Gastronomie zu schließen, denn er wird auch deutsche Küche anbieten. "Pizza gibt es erst abends", stellt Shayoota klar.

Im Moment läuft die Renovierung in der "Krone". Es wird gestrichen und die Terrasse wird neu gemacht. "Wir werden zwei große Räume haben, die getrennt werden können. Darum können auch Familienfeste bei uns gefeiert werden. Eine erste Reservierung haben wir schon", blickt der Wirt optimistisch in die Zukunft.

Shayoota stammt aus dem Irak und kam 2002 nach Deutschland. Im Januar konnte er zum ersten Mal seine Familie im Irak besuchen, die zur christlichen Minderheit gehört und vor der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geflohen ist. Er ist 39 Jahre alt und arbeitete ab 2004 in einem Gasthaus in Offenburg. "Ich weiß, es wird viel Arbeit werden in der Krone, aber die habe ich hier in der Pizzeria Romanna auch", lacht er. Bisher hatte er meistens zwei oder drei Aushilfskräfte, in der Krone wird er weit mehr Mitarbeiter haben.

Dass es mit der "Krone" weitergeht "ist für Gutach als Urlaubsort besonders wichtig", sagte Bürgermeister Siegfried im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihm sei es auch ein persönliches Anliegen gewesen, dass es in der Dorfmitte weiterhin einen Gastronomiebetrieb gibt, der zur Mittagszeit auch badische Küche anbietet.

Von der Seite der Gemeinde Gutach habe Eckert keinen Einfluss auf die Suche nach einem neuen Wirt für die "Krone" gehabt. "Da hat sich das Dreigestirn Lackner, Shayoota und Ketterer für eingesetzt", sagt der Bürgermeister.

Stefan Lackner und seine Frau Elfriede, die das Traditionsgasthaus 35 Jahre lang betrieben, sind im vergangenen Februar in den Ruhestand gegangen – aber nicht ohne sich nach einem neuen Pächter umzusehen und schließlich mit dem erfahrenen Gastronom Shayoota auch zu finden. Die Pizzeria Romanna wird zum 1. Juli schließen, wie es dort weiter geht steht noch nicht fest, verrät der baldige "Krone"-Wirt.

Das Gasthaus Rössle an der B 33 steht wieder zum Verkauf, hat Bürgermeister Siegfried Eckert bestätigt. Die Besitzerin Silvia Gasche betrieb das Traditionsgasthaus zuletzt als Hotel und Gaststube. Gasche war am gestrigen Dienstag für eine Auskunft nicht zu erreichen. Jochen Scherzinger, der mit seinem Showroom "Artwood" in das Erdgeschoss des Gasthauses gezogen ist, wird weiterhin bis Ende 2018 in Gutach bleiben, berichtet der Designer.