Gutach Der Weltmeister hat etwas Bammel

Gutach. Kurz nach zwölf Uhr bogen die ersten Teilnehmer der Winter-Challenge auf den Parkplatz der Sommerrodelbahn ein, Rallyeleiter Karlheinz Schott stieg als erster aus seinem Fahrzeug. Als Walter Röhrl vorfuhr, wurden Handys und Kameras bereitgehalten, schon das Aussteigen des Rallye-Weltmeisters wurde dokumentiert.

Bürgermeister Siegfried Eckert begrüßte die Rennlegende seitens der Gemeinde und hieß Walter Röhrl in der Heimat des Bollenhutes willkommen. Dass man an der Farbe des Bollenhutes ledige von verheirateten Frauen unterscheiden kann wusste der Gast, obwohl er den eigenen Angaben zufolge das erste Mal in Gutach war. Allerdings sei er vor 20 Jahren einmal in Freudenstadt gewesen. Aber er werde wiederkommen, das stehe für ihn außer Frage. "Ich sage seit zehn Jahren, dass ich aufhöre. Jetzt habe ich dem Wirt versprochen, dass ich zurückkomme. Dann aber mit meiner Frau, wenn ich mit ihr im Oldtimer durch die Gegend fahre."

Den größten Unterschied zu seiner Heimat im bayrischen Wald sah Röhrl in der Topografie des Schwarzwaldes. "Es ist hier alles viel steiler als bei uns zuhause", verdeutlichte er. Und dann schien Walter Röhrl alle Zeit der Welt zu haben. Er signierte geduldig, was ihm vor den Stift gehalten wurde: Modell-Autos, Handy-Hüllen, ein Tablet oder ein Blatt Papier und positionierte sich immer wieder zum ultimativen Erinnerungsfoto. Mit schlagfertigen Antworten unterhielt er die Zuschauer, die ihn anschließend zur Rodelbahn begleiteten. Dass er vor der Abfahrt ein wenig Angst habe, gab Röhrl offen zu und argumentierte: "Der Wagen hat nicht mal ein Lenkrad. Das kommt mir vor wie autonomes Fahren – das mag ich auch nicht."