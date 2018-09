Gutach Der Mensch will frei und wild sein

Gutach (red/lst). Zur Vernissage begrüßte Kunstverein-Vorsitzender Jean-Philippe Naudet neben den Künstlern unter anderem Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert. Der Rückblick: Zur 58. Ausstellung seit der Eröffnung des Hasemann-Liebich-Museums 2005 blickte Naudet auf die vergangenen Monate zurück. So präsentierte der Freiburger Künstler Michael Schulte Höping im Frühjahr moderne und abstrakte Werke in Gutach. Die Sommerausstellung "Die Gutacher Malerkolonie, einst und heute", die zum zweiten M al umgesetzt wurde, wies gute Besucherzahlen auf und stieß auf ein breites Interesse, so Naudet. Die Künstler: In der aktuellen Ausstellung präsentiert Beate Axmann eine neue Serie: In ihren Bildern sind eine Brille und ein schreiender Mund als Leitfaden zu erkennen. Bei Martina Dieterle steht der Mensch im Mittelpunkt – zwei- oder dreidimensional. Willy Heine experimentiert in seinen Werken mit Farbtönen: Unter anderem kommen Kupfer und Gold neu in seine Farbpalette, stellte Naudet die Arbeit des Künstlers vor. Werner Luft interpretiert das Motto auf sehr vielfältige Weise. Wendelinus Wurth spielt mit Linien und Farben. Seine Werke sind zudem auch politisch. Das Thema: Wendelinus Wurth erklärte in seiner Laudatio das Ausstellungsmotto. Mit "Frei Wild" sei nicht die Band Freiwild gemeint. Auch stehe es nicht für die Tiere – oder mancherorts auch Menschen – , die zur Jagd freigegeben sind, sondern für "frei und wild" in zwei Wörtern.

Unter Freiheit würden die Menschen – in Anlehnung an Reinhard Meys Lied "Über den Wolken" – verstehen, dass "sie nicht gebunden sind, nicht behindert werden, nicht gehemmt werden und nicht gefangen sind", so Wurth. Gleichzeitig habe Freiheit viel mit dem zu tun, was Menschen sich mit Kultur und Zivilisation geschaffen haben. "Vielleicht ist der Mensch erst auf Freiheit gestoßen, als er bemerkt hat, dass sie eingeschränkt war".

Auch stecke in den Menschen eine gewisse Wildheit. Nicht umsonst seien Wild-West-Filme so beliebt, da sie zeigen wie am Rande der Zivilisation ein Zusammenleben der Menschen möglich wird. "Wir alle wollen, dass Recht und Ordnung herrscht", befand der Künstler. Die Menschen seien paradoxe Wesen: Einerseits wollen sie frei sein und ihre Wildheit nicht aufgeben, andererseits locken Kultur und Gesellschaft um den Preis von Einschränkungen.