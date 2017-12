Gutach Das Thema Schule erregt die Gemüter

Städte bevorzugt

Ein spezielles Problem des ländlichen Raum sei es, dass es Lehrer eher in die Städte als aufs Land ziehe. Dem Lehrermangel steuere die Landesregierung mit verschiedenen Maßnahmen entgegen. Dazu gehöre beispielsweise, pensionierte Pädagogen zur Rückkehr in den Schuldienst zu bewegen. "Aber an der Situation wird sich so schnell nichts ändern", warnte sie vor zu großen Hoffnungen auf eine schnelle Lösung des Problems, was den FDP-Gemeinderat Hans-Jürgen Schneider zu der Bemerkung veranlasste, die Politik habe das Problem zu spät erkannt.

Kritische angemerkt wurde von den Gemeinderäten auch, dass sich die Aufenthaltsdauer der Kleinen in den Kindergärten immer weiter verlängere, was in Gutach jährlich zu Mehrkosten von 40 000 Euro führe, ohne dass sich die Zuschüsse vom Land erhöhten. Boser stellte in Aussicht, dass mit der geplanten schrittweisen verbindlichen Einführung des Orientierungsplans auch Landesmittel zur Verfügung gestellt würden.

Hart ins Gericht gingen die Gemeinderäte und auch der Bürgermeister mit der ständig steigenden Zahl an Gesetzen Vorschriften, Verordnungen. "Und das in der Regel nicht zum Wohle des ländlichen Raums", wie Eckert kritisch anmerkte. Von einer Vernachlässigung des ländlichen Raums seitens der Landesregierung wollte Boser allerdings nichts wissen und nannte als Gegenargument mehrere speziell für diesen Bereich aufgelegte Förderprogramme, was Eckert jedoch am Beispiel des Breitbandausbaus relativierte. "Hierzu würde unsere Gemeinde rund drei Millionen Euro benötigen. Selbst bei einer Förderung mit 60 Prozent durch das Land bleiben immer noch weit über eine Million Euro an der Gemeinde hängen. Und die können wir nicht stemmen", entgegnete er.

Umgang mit dem Wolf

Angesprochen wurde beim zweieinhalbstündigen Gemeindebesuch Bosers auch der Umgang mit dem Wolf. Man müsse sich in dieser Frage im gesetzgeberischen Rahmen bewegen, so die Abgeordnete der Grünen, die unterschiedliche Meinungen zu dem Thema sogar innerhalb ihrer Fraktion einräumte. "Hier ist es wichtig, wie sich die jeweilige Situation darstellt. Mir ist bewusst, dass in dieser Region die Schafherden oft zu klein sind, sich einen eigenen Herdenschutzhund anzuschaffen", differenzierte Boser. Sollte es sich um ein Problemtier handeln, könne der Wolf auch jetzt schon abgeschossen werden.