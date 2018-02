Gutach Das "Schlössle" wird feierlich eröffnet

Im Mittelpunkt des umfangreichen zweitägigen Programms stehen laut einer Pressemitteilung die Museumserweiterung nach Norden und das 600 Jahre alte Anwesen aus Wildberg, Landkreis Calw. Dabei dürfen sich die Besucher sowohl auf Aktionen und Vorführungen auf dem Museumsgelände, als auch auf ein buntes Bühnenprogramm im Festzelt freuen.

Am Samstag, 24. März, dreht sich beim Thementag "Translozierung" alles um die Versetzung des "Schlössles von Effringen" von seinem Originalstandort nach Gutach. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag frei. Unter anderem findet von 11 bis 14 Uhr ein baugeschichtliches Symposium statt, bei dem die an der Versetzung beteiligten Fachleute von ihrer Arbeit berichten. Eine Voranmeldung unter Telefon 07831/9 35 60 ist erforderlich. Um 15 Uhr wird ein unterhaltsames Bühnenprogramm im Festzelt präsentiert: Michaela Neuberger und Siegfried Lewandowski übersetzen englische Liedtexte mit einem dicken Augenzwinkern ins Badische – von ABBA bis Elivs, von Joe Cocker bis Tina Turner. Begleitet werden sie dabei von Schwarzwaldradio-Musikchef Peter Oehler und Rob Notes an der Akustikgitarre. Im Anschluss spielt ab 17 Uhr die Homberle Bläch Band aus Steinach auf.

Am Sonntag, 25. März, findet der "Wildberg-Tag" statt. Nach einem gemeinsamen Festgottesdienst der evangelischen Gemeinden Gutach und Wildberg um 10 Uhr wird das "Schlössle von Effringen" um 11 Uhr im Festzelt feierlich eröffnet.