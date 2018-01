Gutach Das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft

Der SG fehlen die spielerischen Mittel

Wie schon im Hinspiel fehlten der SG die spielerischen Mittel, um die kompakte Defensive der HSG und ihren starken Schlussmann Markus Lais zu überwinden. Diesen Umstand kann man mit den prominenten Ausfällen erklären. Was allerdings schwieriger zu erklären ist, ist die schwache Abwehrleistung. Viel zu einfach kamen die gefährlichen Rückraumschützen der Breisgauer zu Treffern, wurden dabei kaum oder zu spät angegangen. Ohne Hilfe ihrer Vorderleute konnten auch die beiden Torhüter im SG-Tor nicht verhindern, dass Freiburg Tor um Tor davonzog. Dass der Tabellenführer bis zur 28. Minute auf 17:10 vorlegte, darf aber nicht nur den Defiziten in der Gästeabwehr zugeschrieben werden. Die Freiburger spielten in dieser Phase auch richtig guten Handball und schlossen ihre Angriffe konzentriert, konsequent und mit Präzision ab. Nicht nur Neuzugang Hannes Kurz überzeugte in den Reihen der Hausherren. Christoph Muy, Moritz Faßbinder und Jonathan Müller zeigten ebenfalls eine starke Offensivleistung. Mit 17:11 für Freiburg wurden die Seiten gewechselt.

Auch nach der Pause hat die HSG die Kontrolle

Auch nach der Pause hatte die HSG die Partie unter Kontrolle. Beim 20:12 nach 34 Minuten glaubte kaum noch jemand an eine Überraschung. Doch tatsächlich brachte ein Torhüterwechsel der Gastgeber nochmal eine Spur Spannung in das Topspiel, das dieser Bezeichnung allerdings nicht gerecht wurde. Zwischen der 34. und 42. Minute bäumten sich die Gäste nochmal auf und verkürzten auf 23:20 und wenig später auf 26:23. Mike Lehmann, Julian Brohammer und Matthias Klotz nutzten die Verschnaufpause des starken HSG-Torhüters Markus Lais und plötzlich war auch die Abwehr der Schwarzwälder wach.

Doch die Hypothek aus den ersten 35 Minuten war letztlich zu groß und die Gastgeber zu abgeklärt, um nochmal Hoffnung bei den mitgereisten Fans aufkeimen zu lassen. Souverän legte die HSG wieder eine Schippe drauf und brachte mit Lais zwischen den Pfosten auch wieder die nötige Stabilität in die Defensive. Am Ende gingen der SG dann doch noch die Kräfte aus, sodass die HSG leichtes Spiel hatte, den Vorsprung über Konter bis zum Endstand von 38:28 auszubauen.

Für die Gäste bedeutete dieser erste Punktverlust nach sieben Spielen keineswegs einen Weltuntergang. Die HSG war in beiden Aufeinandertreffen die deutlich bessere Mannschaft und steht verdient wieder allein auf Platz eins. SG-Trainer Oliver Kronenwitter bedauerte, dass seine Mannschaft ihr volles Potenzial niemals ausschöpfen konnte an diesem Abend, zeigte sich aber beeindruckt von der herausragenden Fanunterstützung auch beim Auswärtsspiel. Nun gilt es, in der dreiwöchigen Spielpause alle wieder fit zu bekommen für die wichtige Aufgabe gegen Ringsheim. Spielfilm: 0:1, 2:1, 3:3, 10:4, 12:8, 16:9, 17:11; 20:12, 23:20, 26:23, 31:24, 38:28. HSG Freiburg: Lais, Kneißl; Sauer, Stecher, Klein, Muy 8, Kirchner 2, Schaber 1, Faßbinder 10/5, Motz 6/3, Müller 7, Kurz 4, Leupolz. SG Gutach/Wolfach: Baumann, Heinkele; Ressel, Staiger 1, Aberle ("Schüssele") 3, Weber 3, Schillinger 1, Pranic, Brohammer 9/4, Schmid, Klotz 7, Aberle ("Staigerbauer") 2, Lehmann 2, Haas.