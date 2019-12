Gutach Das macht den Original-Bollenhut aus

Dabei machten die ersten Exemplare noch nicht ganz so viel her. Keine Spur vom heutigen Markenzeichen des Huts, den flauschigen Bollen aus Wolle. Die kamen erst rund 20 Jahre später ins Spiel. "Der erste Hut war ein Strohgeflecht mit 14 aufgemalten Kreisen in rot oder schwarz", erzählt Gabriele Aberle. Die 65-Jährige ist Bollenhutmacherin, eine der letzten im Schwarzwald. Für die Gutacherin ist der Bollenhut ein Stück Heimat. Aber auch ein Stück Familiengeschichte - immerhin stellt Aberle den Hut bereits in dritter Generation her. So, wie ihn bereits ihre Großmutter fertigte. Denn an der Herstellungsweise hat sich seit damals nichts geändert.

Wie der Bollenhut hergestellt wird? Die Antwort gibt es im Video: