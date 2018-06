Gutach Chorakademie verzaubert Zuhörer

Neben dem Gesang trat auch die Violinistin Odile Meyer-Siat auf, die das Publikum auch im zweiten Teil des Konzerts sowohl mit "Aires für Violine von Nicola Matteis (1650 bis 1714) als auch mit dem "Albumstück für Violine und Klavier" von Dmitri Schostakowitsch (1906 bis 1975) in den Bann zog. Zudem erhielten auch die Pianisten Wilfried Busse und Peter Mellentin für ihre Darbietungen beim weltlichen Konzert großen Applaus.

Nach dem Umzug in die Gutacher Festhalle sang der Chor vor allen Dingen bekannte deutsche Volksweisen, Walzer oder slowakische Volkslieder. Die Sänger und Chorleiter Esser zeigten erneut, wie sehr sie aufeinander eingespielt sind und wieviel Freude ihnen die Musik bereitet. Das kam auch beim Publikum an, das beispielsweise nach dem fröhlichen Lied "Mädel ruck, ruck, ruck" laut applaudierte, und ein wenig verträumt dreinblickte, als die Sänger das Volkslied "Es waren zwei Königskinder" intonierten. Strahlende Gesichter gab es abschließend beim Publikum und dem Chor. Das Konzert schloss die Chorakademie mit der Zugabe "Somewhere over the rainbow", das mit viel Applaus bedacht wurde.

"Die Chorakademie ist eine feste Größe in der Gutacher Vereinsgemeinschaft", richtete Vereinssprecher Werner Hillmann im Anschluss an das Konzert an den Chor und freute sich über das Fortbestehen des Vereins. Er überreichte der Chorakademie im Namen der Gutacher Vereine 600 Euro. Bürgermeister Siegfried Eckert beglückwünschte ebenfalls zum 25-jährigen Bestehen. "Seit 1993 gehören Sie zu den kulturellen Höhepunkten in der Gemeinde", sagte Eckert und bedankte sich ausdrücklich bei den Ehrenmitgliedern Ansgar Barth, Johannes Esser, Hannelore Bärmann und dem neuen Vorsitzenden Jürgen Bärmann.