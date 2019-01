Gutach Bühlersteiner Hexen treiben ihr Unwesen

Der beliebte Gutacher Kinderball findet am Freitag, 1. März, ab 14.30 Uhr statt. Um 17.30 Uhr holen die Bühlersteiner- gemeinsam mit den Altsteighexen die Kinder zum Rathaussturm ab: Mit Schultes Siegfried Eckert liefern die "Hexen" sich dann ein eifriges Gefecht um die Schlüsselgewalt im Rathaus. Anschließend geht’s weiter zum 40. Geburtstag der Kohlwaldhexen Alpirsbach

Für die jüngeren Narren wieder einen Kinderumzug (siehe Info). Treffen ist am Samstag, 2. März, um 14.30 Uhr beim Minigolfplatz. Von dort geht der Umzug zur Festhalle. Das Motto lautet "Gebrüder Grimm".

Höhepunkt der Fasnet ist der Bunte Abend der Bühler-steiner Hexen am Samstag, 2. März. Beginn ist um 20.11 Uhr in der Festhalle. Die Narren feiern gemeinsam mit den Gutachern ausgelassen die fünfte Jahreszeit und bereiten dafür ein abwechslungsreiches Programm vor.

Am Fasnetssonntag, 3. März, bereichern die Bühler-steiner Hexen den Hausacher Umzug und am Montag, 4. März, den der Honselgaudi der Narrenzunft Nordrach. Die Fasnet endet mit der Teilnahme am Umzug der Narrenzunft Mühlenbach am Dienstag, 5. März.

Die Bühlersteiner Hexen laden alle Narrenfreunde zur Teilnahme am Kinderumzug am Samstag, 2. März, ab 14.30 Uhr ein. "Das diesjährige Motto lautet: Gebrüder Grimm!" Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis Sonntag, 24. Februar, per Mail an buehlersteiner-hexen@gmx. de oder unter Telefon 0152/24 35 43 38 an. "Wichtig für die Anmeldung ist: Welchen Namen tragt ihr? Nehmt ihr mit eurer Familie/Freunden in einer Gruppe teil oder seid ihr einzelne Teilnehmer?", heißt es.