Gutach Bühlersteiner Hexen blicken zurück

Weitere Veranstaltungen waren unter anderem der bunte Abend am Fastnachtssamstagund die Umzüge in Hausach, Schenkenzell und Mühlenbach. In Mühlenbach nahmen die Hexen auch zum ersten Mal am Bumm-Bätsch-Ball teil. Die beiden Vorsitzenden David Farias und Sarah Kohler übergaben im Juni Tobias Wolber in Gutach einen Scheck in Höhe von 250 Euro. Wolber, der an Muskelschwund leidet, hat sich über die kleine Spende gefreut.