Gutach Blühende "Trittsteine" erleichtern den Bienen das Fortkommen

Sie nahmen an einem Projekt des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord teil und legten die Grundlage für eine blühende Wiese. Diese wird in Gutach direkt an der B 33, gegenüber vom Kindergarten, für Bienen und andere Insekten Nahrung bieten.

Wie notwendig das ist, erklärte den Kindern spannend und interessant Lilli Wahli vom Projektmanagement des Naturparks. Da Bienen nicht sehr weit fliegen können, ohne Rast zu machen, sei es wichtig ihnen Plätze zu bieten, an denen sie Nahrung finden. Diese Orte wirken laut Wahli wie "Trittsteine" auf dem Weg der Bienen. Bedauerlicherweise würden diese und damit auch die "bienenfreundlichen" Plätze immer weniger.

Projekt des Naturparks begeistert Bürgermeister Siegfried Eckert