Gutach Bestechung zieht nicht

Gutach. Das Gutacher Rathaus zu stürmen ist schwer. Diese Erfahrungen haben sowohl die Schänzle- als auch die Bühlersteiner Hexen in vergangenen Jahren oft genug machen müssen. Eine neue Taktik musste also her. Und die bestand darin, dass die Hexen den Rathauschef vor dem Hintereingang des Rathauses einfach abgefangen haben und in den Festsaal schleppten.

"Das Rathaus stürmen kann ja jedes Kind", verkündete denn auch die Bühlersteiner Oberhexe David Farias am Freitagabend vor der versammelten Narrenschar. Jetzt forderten sie von ihm den Rathausschlüssel. "Ich muss schon sagen, ihr wart schneller, eure Strategie war sehr, sehr clever", gestand der völlig überrumpelte "Burgis" denn auch ein. Von den Gemeinderäten – viele waren nicht da – kam in diesem Jahr eh keine große Unterstützung.

"Wenigstens auf mein Rathausteam mit Fritz Ruf ist Verlass, sonst wär ich vor lauter Schreck schon blass", stellte Eckert fest. Dann versuchte er es mit Bestechung: "Ihr seid auf der Suche nach Hexen-Probenräumen", sagte er süffisant zur Oberhexe und schob nach: "Ich könnte euren Wunsch erfüllen, dafür belasst ihr mich im Amt." Die Bühlersteiner Hexen wollten diesen Deal jedoch nicht eingehen: Nicht mal mit dem alljährlichen Scheck, wir wissen nur: Mäuse fängt man mit Speck".