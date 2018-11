Gutach Bereit für die WM in Lüttich

Beim Interview mit SWR-Sportreporter Christian Döring erklärte Sophie-Marie Nattmann, dass beide deutsche Paare gleichauf seien und gute Chancen auf den WM-Titel hätten. Mit einem verschmitzten Lächeln sagte sie, "die Besseren werden gewinnen und dann feiern wir zusammen!".

Am Sonntag, den 25.11. ist ihr großer Auftritt des RSV-Duos in in der Countryhall in Lüttich. Auf alle Fälle werden die RSVlerinnen von 35 Fans aus der Schwarzwald-Heimat von den Zuschauerrängen aus unterstützt und ganz gleich wie es ausgeht, einen größeren Erfolg hatte der RSV Gutach bislang noch nicht in seiner Geschichte aufzuweisen.