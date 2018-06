Gutach Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit geprüft

Die Leistungen, die die Sportler erbringen, richten sich nach den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Disziplingruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden, wobei es die Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold gibt. Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.

Im Jahr 2017 haben elf Erwachsene und drei Jugendliche beim TuS Gutach die Prüfungen erfolgreich absolviert. Günther Zwick erreichte die Stufe Gold bereits zum 35. Mal. Seine Schwester Annemarie ist ihm mit 32 erfolgreichen Prüfungen dicht auf den Fersen. Demian Moser (achtes Mal Jugend), Daniel Greiner (drittes Mal Erwachsene), Susanne Weigold (viertes Mal), Susanne Heinzmann (zehn Mal), Gudrun Zwick (elftes Mal) und Annette Haas (22. Mal) erhielten das Sportabzeichen ebenfalls in Gold. Die Auszeichnung in Silber erreichten Hannah Heinzmann (viertes Mal Jugend), Martin Moser (fünftes Mal), Brigitte Heinzmann (neuntes Mal) und Tina Moser (neuntes Mal). In Bronze ging das Sportabzeichen an Simon Heinzmann, den jüngsten Absolventen und Marvin Moser, der erstmals bei den Erwachsenen ran musste.

Mit dem TV Hornberg, der sowohl die Leichtathletikanlage, seine Trainingszeit und auch Prüfer zur Verfügung stellt, pflegt der TuS Gutach eine gute Zusammenarbeit. Heinzmanns Dank ging auch an Günther Zwick, der die administrativen Aufgaben für den TuS übernimmt. Ab sofort können Sportler wieder jeden Freitag ab 18 Uhr auf dem Hornberger Sportplatz im Frombach trainieren und ihre Prüfungen ablegen.