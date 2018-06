Gutach Aufforstung sorgt für Diskussion

"Wir haben die Offenhaltung so, wie wir sie haben", sprach Bürgermeister Siegfried Eckert das Thema an. Der Gemeinderat denke darüber nach, wie sie die Landwirte über die Offenhaltung der Landschaft hinaus unterstützen könnte. Man sei "gedanklich auf dem Weg, an den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) heranzutreten, um eine gemeinsame Lösung zu finden", so Eckert.