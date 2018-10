Gutach "Auf der Ebene" soll größer werden

Weiterhin seien eventuell Schallschutzuntersuchungen hinsichtlich der Wohnhäuser an der Bahnlinie und der Bundesstraße erforderlich. Desweiteren können laut dem Planer auch Auflagen vonseiten des Naturschutzes wie unter anderem Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. In der Grub: Das beschleunigte Verfahren hingegen ist bei der Änderung des Bebauungsplans "In der Grub" möglich. Damit soll auf den innerörtlichen Bauflächen eine ergänzende Bebauung mit zeitgemäßer Architektur ermög- licht werden. Die mittlerweile fünfte Änderung soll für das ganze Baugebiet gelten. "Wenn, dann wollen wir die Türen für alle öffnen", kommentierte Bürgermeister Siegfried Eckert den Beschluss. Zugelassen werden sollen unter anderem Flachdächer und für zwei Grundstücke werden auch die Baugrenzen geändert.