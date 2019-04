Gutach Anzeige gegen Kandidat Samuel Speitelsbach

Das bestätigte die Pressestelle der Polizei Heilbronn am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung.

Unsere Redaktion erreichten am Dienstag drei E-Mails aus Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Absender wurden durch unseren Artikel über Speitelsbachs erstes Treffen mit Gutacher Bürgern am vergangenen Samstag aufmerksam (wir berichteten): In der 5000-Einwohner-Stadt Adelsheim steht am 2. Juni ebenfalls eine Bürgermeisterwahl an. Über Ostern wurden dort Wahlkampfflyer verteilt, auf denen "Tabea und Samuel Speitelsbach" als Urheber genannt sind.

Das Flugblatt, das unserer Redaktion vorliegt, sieht genau so aus wie der umstrittene zwölfseitige Prospekt, mit dem Speitelsbach in Gutach für sich wirbt. Auf insgesamt vier Seiten äußert sich diesmal "Tabea Speitelsbach", die Bürgermeisterin in dem Nachbarort von Samuel Speitelsbachs Wohnort Ravenstein-Hüngheim werden möchte. In diesem Flyer wirbt die Verfasserin – ähnlich wie in der Gemeinde Gutach – unter anderem wieder mit "10 000 Euro Taufgeschenk für Kinder" und "städtischer Heiratsvermittlung".