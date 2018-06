Gutach Als erstes geht der Arzt zum Vieh

Gutach. Basierend auf der SWR-Filmreihe "Auf dem Land" wurde an Menschen erinnert, die zeit ihres Berufslebens auf dem Dorf daheim waren und dort – denkt man an den Landarzt, den Dorfpolizisten oder den Postboten – als Respektsperson geschätzt wurden. Die 1930er Jahrgänge wurden nach der Konfirmation oder dem Abschluss der Volksschule in eine Zeit des Mangels und des Hungers hineingeboren und mussten nach dem Abschluss der Volksschule ein anstrengendes Leben als Hirtenbub, in der Schneiderinnenlehre oder als Bierbrauerlehrling antreten.

Konfirmation als Eintritt in die Welt der Erwachsenen

Die Konfirmation wurde als Übertritt in das Leben der Erwachsenen gefeiert, ein Leben fernab dessen was sich gleichaltrige Teenager heute vorstellen können. Mit eindrucksvollen Bildern illustrierte Wehnert Geschichten aus der Heimat. Viele der Porträtierten hatten sich ihr verschmitztes Lächeln aus Jugendzeiten bis ins hohe Alter bewahrt.