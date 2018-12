Gutach Alle Register werden gefordert

Gutach. Anders als in den vergangenen Jahren hat Dirigent Blum diesmal das Motto um die Handvoll Musikstücke herum gebaut, die ihm im Urlaub oder im Kino für die kleine Gutacher Besetzung eingefallen und wohl nicht mehr aus dem Kopf gegangen waren: Land (der Marsch "Allgäuland" von Kurt Gäble), Fluss (der in Quinten geschriebene "Yangtze River". Zur Motto-Vervollständigung hält dann das mittelböhmische Kladno her, für einen Abend mit symphonischer und klassischer Blasmusik sicher keine schlechte Wahl.

Dirigent holt sich Inspiration im Urlaub und im Kino

"See" hätte es im Programm auch noch gegeben (der Lago Maggiore mit der Borromeo-Suite). Auch in den Kategorien "Schauspieler" beziehungsweise "Film" hat Blum mit einer Hommage an Terence Hill als "Nobody" schöne Stücke auf dem Stadt-Land-Fluss-Zettel. Glanzstück und Finale des Konzerts ist "Lord Tullamore" von Carl Wittrock.