Gutach Aktionsreicher Start in den Mai

Am Sonntag, 6. Mai, findet um 11 Uhr die Heuboden-Akademie "Ein Haus zieht um" statt. Bernd Jäger von der Firma JaKo Baudenkmalpflege GmbH, die das Schlössle von Effringen von Wildberg nach Gutach versetzt hat, lädt zu einem einstündigen Vortrag ein. Dabei berichtet er aus erster Hand, wie das 600 Jahre alte Gebäude mittels der sogenannten Ganzteiltranslozierung von 2015 bis 2017 in das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof versetzt wurde. Bernd Jäger ist zusammen mit seinen Brüdern Geschäftsführer der Firma JaKo Baudenkmalpflege GmbH. Das 1890 gegründete Familienunternehmen im oberschwäbischen Rot an der Rot ist Spezialist für die Translozierung und fachgerechte Restaurierung historischer Gebäude und hat schon für zahlreiche Freilichtmuseen in Deutschland und Europa historische Gebäude versetzt.