Gutach Abwechslungsreiche Ferien erleben

Gutach. Seit 2017 bietet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach auch während der Pfingstferien in Baden-Württemberg ein vielseitiges Ferienprogramm für Kinder und Familien an. Vom 20. Mai bis zum 3. Juni dürfen sich die kleinen Museumsgäste auf tägliche Mitmachaktionen freuen. Abwechslungsreiche handwerkliche und spielerische Programmpunkte erwarten die Besucher während der Pfingstferien jeden Tag von 11 bis 16 Uhr.