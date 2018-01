Gutach 36 Alarme: "Ein recht ruhiges Jahr"

Gutach (eg). Von den Einsatzzahlen her war 2017 ein recht ruhiges Jahr. Diese Feststellung hat Kommandant Stefan Herr bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gutach am Freitagabend getroffen. Demnach gab es sieben Brandalarme, elf Insekteneinsätze sowie 16 technische Hilfeleistungen. Zwei Alarmierungen wurden in die Kategorie "Sonstiges" eingestuft.