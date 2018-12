Gutach 2019 wird "Jahr der Veränderungen"

Die Investitionen der vergangenen Jahre in neue Pressanlagen zahlen sich aus. Die Umsatzsteigerungen kommen weitestgehend aus diesen Investitionen. Große Projekte stellten sicher, dass die Mengen gesteigert wurden.

Aufgrund des erhöhten Umsatzes müssen in der gesamtem Firma die Prozesse angepasst werden. Als neue Organisationsstruktur wurden für wesentliche Maschinen ein Job-Floor-Management und "Supermärkte" eingerichtet. Dies führt zu transparenten Betriebs- und Informationsabläufen.

Auch 2018 gab es Sonderveranstaltungen. Zu Jahresanfang ging es nach Zürs am Arlberg zum Skifahren. Im April folgte die Teilnahme am Stadtmarathon in Freiburg und im Herbst der Wandertag. Der Höhepunkt war der Familientag im Juni. Bei schönem Wetter hatten alle Familien die Möglichkeit den Arbeitsplatz der Angehörigen in geführten Touren zu besichtigen. Neben vielen Attraktionen gab es für die Kinder eine Zaubershow.

Auch im kommenden Jahr wird die Firma in einem gut zweistelligen Bereich wachsen, so der Plan. Dies gilt trotz der Absatzprobleme von Dieselfahrzeugen. Es ist Schondelmaier gelungen, Bauteile in hoch modernen und effizienten Getrieben zu platzieren. Um CO2 zu sparen, werden diese Getriebe in viele Fahrzeugen eingebaut. Die Herausforderungen 2019 liegen in den gestiegenen Mengen. "Das Jahr der Veränderungen" heißt das Motto für 2018. Es werden hierzu neue Prozesse gebraucht und angestoßen. Investitionen fließen im Wesentlichen in den Aufbau von neuen Kapazitäten. Das 85. Betriebsjubiläum wird gefeiert.

Neue Trends, Wünsche der Kunden und die daraus resultierenden Neuaufträge wurden vom Vertriebsleiter und Prokurist Uwe Paschke vorgestellt. Wie in den vergangenen Jahren liegt ein Schwerpunkt im Bereich der Elektromobilität.

Sie wurden ausgezeichnet für:

Zehn Jahre: Jürgen Schätzle, Adem Berisha, Mehmet Dervisholli, Marcel Haas, Kevin Matzander, Joachim Blum, Adrian Karkoschka, Tobias Haas, Matthias Haas, Stephanie Wiegele, Ingeborg Stulz und Gerd Kemmler 15 Jahre: Marzena Grüttner, Petra Rößler, Andreas Gille, Jürgen Vogt, Sabine Wiese und Werner Joos

■ 20 Jahre: Heribert Dieterle, Wasilij Hubert, Henryk Hampel, Eduard Schmidt, Michael Schwab, Silvio Krönert, Ulrich Reschke, Viktor Gaus, Vitali Reichert, Volker Krauth, Alexander Michel, Carmine Architrave, David Ungefug und Jürgen Roser 25 Jahre: Ulrich Wagenmann, Bernd Rößler, Frank Gehring

■ 30 Jahre: Ullrich Lehmann, Bruno Völker, Michael Reutter, Gunnar Gotthans, Augustin Fix, Elisabeth Schmider, Salvatore Perdichizzi und Regine Bau 35 Jahre: Loni Rinkenauer und Thomas Eßlinger 45 Jahre: Wolfgang Wolber