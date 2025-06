1 Für Spielautomaten mit Gewinnchance wird in Hornberg der Steueranteil erhöht Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra Mehreinnahmen von 17 000 Euro soll die Maßnahme in die Kasse bringen.







Ab Juli steigt die Vergnügungssteuer in Hornberg. Die Anpassung des Steuersatzes soll Mehreinnahmen von etwa 17 000 Euro im Jahr in die Kassen spülen. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat einstimmig die Änderungssatzung.