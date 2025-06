Der Blick in den Wetterbericht für die Ortenau verrät, dass es zum Wochenende hin wärmer und sonniger wird. Dazu passen auch positive Nachrichten aus Stuttgart: Schwimmer und Wasserratten können in Baden-Württemberg fast überall bedenkenlos in die Badeseen springen.

Nahezu alle Badegewässer im Südwesten hätten eine hervorragende Wasserqualität, teilte das Gesundheitsministerium mit. Von den 311 regelmäßig kontrollierten Badestellen seien 97 Prozent sehr gut oder gut zum Baden geeignet.

In der südlichen Ortenau und dem nördlichen Landkreis Emmendingen gilt die Qualität aller überwachter Seen als „gut“ oder gar „ausgezeichnet“. Das bedeutet, dass derzeit für diese Gewässer keine Meldungen über ein Badeverbot, erhöhte mikrobiologische Parameterwerte oder das Auftreten von Blaualgen vorliegen.

Nicht alle Badeseen in der Ortenau sind gelistet

Der Badesee Goldscheuer, der Altenheimer Wacholdersee, der Meißenheimer Vältinschollensee sowie der Ruster Allmendsee haben – anders als die restlichen aufgeführten Badegewässer – nur eine „gute Qualität“. Diese Badestellen könnten jedoch trotzdem „ohne Einschränkungen genutzt werden“, ist den für die Seen hinterlegen Informationen zu entnehmen.

Überblick der Badeseen zwischen Kehl und Kenzingen Foto: © OpenStreetMap/Bildbearbeitung: LZ (Merz)

Es gilt dabei zu bedenken, dass nicht alle Seen in der Ortenau, die zum Baden genutzt werden, bei der Überwachung der Wasserqualität erfasst werden. So finden sich etwa der Berghauptener Waldsee oder der Ortenberger Schlossblicksee nicht in auf der Badegewässerkarte des Landes. Dieses weißt grundsätzlich darauf hin, auch auf Informationen und Hinweisschilder direkt am Gewässer zu achten.

Alle zwei Wochen werden Wasserproben entnommen

Die Gesundheitsämter entnehmen während der Badesaison – die in Baden-Württemberg in der Regel vom 1. Juni bis zum 15. September dauert – mindestens einmal im Monat Wasserproben und untersuchen sie im Labor, informiert das Land. Aktuelle Ereignisse wie Wolkenbrüche können zu Einschwemmungen von Keimen oder Schadstoffen in die Gewässer führen. Auch eine hohe Anzahl von Wasservögeln kann die Wasserqualität negativ beeinflussen.

Die Badegewässer-Übersicht steht auf badegewaesserkarte.landbw.de als interaktive Karte zur Verfügung und wird durch die Labor-Untersuchungen der jeweiligen Gesundheitsämter regelmäßig auf den aktuellen Stand gehalten. Dazu finden bei den im 14-tägigen Abstand durchzuführenden Probenahmen umfangreiche Besichtigungen statt, bei denen unter anderem auf Wasserfärbung, Sichttiefe, Geruch, Schaumentwicklung, Zuflüsse, Algenmassenentwicklungen sowie Besatz mit Wasservögeln geachtet wird.

Und Schwimmbäder?

Wer lieber in Schwimmbädern planschen geht, findet einen Überblick über Freibäder und Co. in der Region beidseits des Rheins auf der Online-Karte des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau auf eurodistrict.webgis.de/eurodistrict. Dazu müssen Nutzer die Kategorie „Tourismus“ und dann „Schwimmbäder“ auswählen. Dort finden sich auch viele weitere Infos zu Aktivitäten in der Region.