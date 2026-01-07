Gut besuchte Veranstaltung: Der TV Lahr blickt auf 100 Jahre Neujahrsumtrunk zurück

Ludwig Hillenbrand hat im gut besuchten Pflugsaal am Dreikönigstag Erinnerungen zusammengestellt. Diese und das weitere Programm fanden großes Interesse.
Sicher ist, dass der erste Umtrunk des Turnvereins am Neujahrstag 1924 über die Bühne ging – damals war es noch eine ausschließliche Angelegenheit der Männerriege der Turner (siehe Info). Die Differenz heuer, der hundertste Umtrunk nach 102 Jahren, ist durch die zwei Jahre Pause aufgrund der Coronapandemie zu erklären. Leider gibt es weder Bilder noch eine andere Erinnerung an die Ouvertüre. Ludwig Hillenbrand, der seine Quellen im Vortrag vorstellte, verwies auf den Umtrunk im Jahr 1952. Das Protokoll halte hier fest, dass der damalige TV-Ehrenvorsitzende und spätere Regierungspräsident Paul Waeldin 1952 an jenen Gründungstag vor 28 Jahren erinnert habe.