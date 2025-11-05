Gut besuchte Sitzung: Rat in Schuttertal einigt sich auf höhere Gewerbesteuer

Grund- und Gewerbesteuer werden in Schuttertal angehoben. Eine Mehrheit der Gemeinderäte votierte allerdings für einen geringeren Hebesatz, als von der Verwaltung vorgeschlagen.
Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer steigt zum 1. Januar auf 360 Prozent. Damit folgte der Gemeinderat auf seiner Sitzung in der Pfarrscheune im Ortsteil Schuttertal mit neun zu vier Stimmen dem Vorschlag von Benjamin Zehnle (CDU). Er hatte diese Minderung (gegenüber den 365 Prozent, die von der Kämmerei vorgeschlagen worden waren) eingebracht.