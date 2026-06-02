Gut Berneck: So geht es weiter mit imposantem Schramberger Industriellenhaus

Unternehmer und Ehrenbürger Hans-Jochem Steim beantwortet Fragen zur Nutzung von Gut Berneck, dessen Umfeld und zur Villa Junghans im Park der Zeiten.
Im September 2023 wurde Gut Berneck, das ehemalige Wohnhaus von Arthur Junghans, nach denkmalgerechter Renovierung feierlich wiedereröffnet (unsere Redaktion berichtete). Seither wird die historische Jugendstil-Villa für kulturelle Veranstaltungen, Familienfeste, Firmenevents und als Gästehaus genutzt. Auch Führungen für Gruppen oder Vereine sind auf Anfrage möglich.