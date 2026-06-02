Gut Berneck: Imposantes Schramberger Industriellenhaus

Unternehmer und Ehrenbürger Hans-Jochem Steim beantwortet Fragen zur Nutzung von Gut Berneck, dessen Umfeld und zur Villa Junghans im Park der Zeiten.

Im September 2023 wurde Gut Berneck, das ehemalige Wohnhaus von Arthur Junghans, nach denkmalgerechter Renovierung feierlich wiedereröffnet (unsere Redaktion berichtete). Seither wird die historische Jugendstil-Villa für kulturelle Veranstaltungen, Familienfeste, Firmenevents und als Gästehaus genutzt. Auch Führungen für Gruppen oder Vereine sind auf Anfrage möglich.

Besucher und Gäste hinterlassen ausnahmslos begeisterte Bewertungen im Internet. Gut Berneck ist heute im Besitz der Immobilienverwaltung Geißhalde GbR, einer Gesellschaft der Familie des Unternehmers und Schramberger Ehrenbürgers Hans-Jochem Steim.

Herr Steim, wie hat sich das Nutzungskonzept von Gut Berneck in der Rückschau aus Ihrer Sicht bewährt?

Das Konzept ist als Versuch gestartet und hat ja viel anzubieten. Wir haben eine zufriedenstellende Auslastung, die Anfragen kommen immer häufiger, die guten Veranstaltungen sprechen sich herum. Kurzum: Wir sind zufrieden.

Gibt es Überlegungen zu Änderungen oder Erweiterung des Nutzungskonzepts für die Zukunft?

Man kann natürlich immer noch umtriebiger sein. Aber wir sind kein übliches Hotel, wir wollen den privaten Charakter des Hauses betonen, unsere Gäste bewundern das.

Ist der markante Turm inzwischen für Besichtigungen zugänglich oder ist solches geplant?

Der Turm wird für die öffentliche Nutzung aus feuertechnischen Gründen auch in Zukunft nicht zur Verfügung stehen. Eine direkte Nutzung außer einer besonderen Sicht auf Schramberg und die Uhrenfabrik kann ich mir nicht vorstellen. Das Treppenhaus ist eng und steil. Aber von außen betrachtet, gibt das Gut Berneck mit Turm ein besseres Bild. Die Villa mit Turm über Schramberg gehört sicher zu den schönsten Industriellenhäusern der damaligen Zeit im Kaiserreich und im Königreich Württemberg. Im staatlichen Denkmalbuch ist die Villa genau beschrieben.

In direkter Nachbarschaft von Gut Berneck liegt das ehemalige Personalwohnheim des Krankenhauses. Welche Pläne gibt es dafür?

Einen Plan gibt es noch nicht. Es wird schwierig sein, eine wirtschaftlich vernünftige Lösung für dieses Gebäude am Hang mit einzigem Zugang über Gut Berneck zu finden, ohne die Einmaligkeit von Gut Berneck zu beeinträchtigen.

Die Grundsteuerreform hatte einen neuen Bodenrichtwert für das Personalwohnheim zur Folge. Das hatten Sie im März 2025 kritisiert und Einspruch erhoben (unsere Redaktion berichtete). Hatten Sie Erfolg damit?

Das neue Gesetz zur Grundsteuer in Baden-Württemberg ist für sich eine Katastrophe. Ich habe für zwei verschiedene Grundstücke und einmal für den Bescheid der Grunderwerbsteuer, die nachträglich auf Grund des neuen Bodenwertes zunächst nach oben verändert wurde, Einspruch eingelegt. Wir konnten uns in allen drei Fällen einigen, aber erst nach Nachweis durch einen unabhängigen Gutachter, der auch privat zu finanzieren war.

Das Grundübel des Ganzen liegt in der nachlässigen Bearbeitung bei der Bewertung der Flurstücke durch den sogenannten Gutachterausschuss im Kreis Rottweil, der seine Amtsbezeichnung nicht verdient hat. Man kann laut Gesetz nur obsiegen, wenn die Wertabweichung mindestens 30 Prozent beträgt, was in meinen Fällen zutrifft.

Welche Überlegungen gibt es für das Gelände um Gut Berneck herum, den Park?

Der Park unterhalb von Gut Berneck gehört der Stadt Schramberg. Diese wollte 2022 das Sanierungsgebiet nutzen und dort mehrere fünfstöckige Häuser ohne Rücksicht auf den Denkmalschutz von Gut Berneck errichten lassen. Gott sei Dank ist der Interessent abgesprungen. Mehr ist mir nicht bekannt.

Die Zukunft der 1885/86 erbauten Villa Junghans im Park der Zeiten ist offen. Welche Haltung haben Sie dazu?

Diese Villa im früheren Kurpark muss unbedingt erhalten werden. Ohne ein gutes Konzept und ohne staatliche finanzielle Hilfen durch das Denkmalamt, das unbedingt frühzeitig eingeschaltet werden muss, und ohne die Unterstützung durch unsere Abgeordneten wird es nichts werden. So ein Projekt sprengt das übliche Aufgabengebiet einer Verwaltung.