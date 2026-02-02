Gunther Krichbaum in Freudenstadt: „In unseren Parlamenten gibt es zu viele Russlandversteher“

„Warum wir gerade jetzt ein starkes Europa brauchen“, erklärte Gunther Krichbaum den Zuhörern beim Bürgerempfang der Stadt Freudenstadt.
Die Pointe wurde durch den Vortragstitel gewissermaßen vorweggenommen. So überraschte es nicht, dass Gunther Krichbaum (CDU), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und Regierungsbeauftragter für die deutsch-französischen Beziehungen, mehr Souveränität von Europa forderte, um den Krisen dieser Welt entgegenzutreten, zu denen er bekannte CDU-Positionen wiedergab.