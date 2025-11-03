Guns-N-Roses-Rocker solo: Gitarrenikone Slash mit Blueskonzert für einen Tag im Kino

Wenn er nicht gerade mit Guns N' Roses tourt, geht Gitarrist Slash seiner Bluesleidenschaft nach. Ein Konzert von ihm kommt jetzt ins Kino. Auch sein Bandkollege Duff hat ein neues Live-Album.
London - Kultgitarrist Slash (60) von der Rockband Guns N' Roses ist diese Woche mit einem Soloauftritt auf der großen Leinwand zu sehen. Noch bevor "Slash - Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival" auf Blu-Ray, CD und in mehreren anderen Formaten veröffentlicht wird, feiert der neue Konzertfilm der Gitarrenikone am 6. November in ausgewählten deutschen Kinos seine Premiere.