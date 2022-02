Sturmtief "Ylenia" Umgestürzter Baum in Villingen - Feuerwehr rückt aus

Im Raum Villingen-Schwenningen blieb es in der Nacht auf Donnerstag trotz der angekündigten Unwetter recht ruhig. Gegen 2 Uhr musste die Feuerwehr in Villingen zu einem umgestürzten Baum ausrücken, der teilweise in die Peterzeller Straße hereinragte.