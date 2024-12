1 Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (Archivbild) Foto: Beyer

Ein Grundschulkind ist am Donnerstagmorgen in Baiersbronn gestürzt, nachdem unbekannte Täter mehrere Ablaufgitter auf einem Gehweg entfernt hatten. Das Kind wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Ein Kind ist am Donnerstagmorgen in Baiersbronn leicht verletzt worden, als es in einen offenstehenden Abwasserschacht geriet und stürzte. Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung der Polizei in der Forststraße.