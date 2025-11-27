Guide Michelin 2025 in Thailand : Sensation im Restaurant Sühring - Mit Spätzle zu drei Sternen in Bangkok

Sensation in Bangkok: Die deutschen Zwillinge Mathias und Thomas Sühring bekommen den dritten Michelin Stern. Sie servieren Spätzle und Maultäschle. Ihre Entenleberpastete erinnert an eine berühmte deutsche Süßigkeit. Ein Besuch in Bangkok. Aus dem Archiv.
Oma Christa grüßt mit ihrem Eierlikör. Eisgekühlt im Silberbecherchen wird er zu Kaffee und Pralinen serviert. Die cremige Spirituose ist keinen Deut zu süß. Was für ein wohliger Ausklang in einer schicken Kolonialvilla, umgeben vom Regenwaldgrün der Bananenbäume in dem Wohnviertel Yan Nawa. Draußen: 36 Grad, eine drückende, feuchte Hitze; die Vögel, die laut kreischen; die Tuk-Tuks, deren Motoren rattern.