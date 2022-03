2 Claus-Peter Lumpp vom Restaurant Bareiss in Baiersbronn-Mitteltal freut sich, dass er die höchste Auszeichnung im "Guide Michelin" verteidigt hat: drei Sterne. Foto: Günter Standl

Oberndorf - Die Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach und das Restaurant Bareiss in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) werden weiterhin jeweils mit der höchsten Auszeichnung – drei Sterne – bewertet – als einzige Restaurants in Baden-Württemberg. Das Ösch noir in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) behält die zweithöchste Bewertung mit zwei Sternen. Auch das Le Pavillon im Hotel Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach, das Ammolite – The Lighthouse Restaurant im Europa-Park Rust (beide Ortenaukreis) sowie der Hirschen in Sulzburg in Südbaden erreichen diese Auszeichnung.

Die Etablierten

Gleich zu Beginn der Veranstaltung in Hamburg berichtet Traube-Tonbach-Seniorchef Heiner Finkbeiner vom verheerenden Brand in einem der Flaggschiffe der Spitzengastronomie am 5. Januar 2020 in Baiersbronn. Was war die Motivation weiterzumachen? "Innerhalb von Stunden war uns klar, wir machen weiter. Dann haben wir den Versuch gestartet, was Neues zu kreieren. Daraus ist das temporaire entstanden." Und was ist sein Tipp, um in diesen schwierigen Zeiten für die Gastronomie sich weiter aufzuraffen? "Der Glaube an gute Arbeit, an gute Leistung. Nicht nachlassen und die Qualität nicht aus dem Auge lassen." Florian Stolte erhält für seine Küche in der Köhlerstube in der Traube Tonbach weiterhin einen Stern. "Ich bin stolz auf jeden einzelnen meines Teams in der Traube Tonbach und weiß genau, dass es sehr viele engagierte Mitarbeiter vor und hinter den Kulissen unseres Hotels braucht, um eine solche Ausnahmeleistung konstant zu erbringen. Ihnen allen gratuliere ich zu diesen Mannschaftserfolg", erklärt Finkbeiner.

Auch Claus-Peter Lumpp vom Restaurant Bareiss im Hotel Bareiss in Baiersbronn-Mitteltal ist glücklich: "Die Freude über den erneut verliehenen dritten Stern ist natürlich bei uns allen riesengroß", freut er sich. "Zumal in diesem Jubiläumsjahr, in dem das Restaurant Bareiss das Schwabenalter erreicht, 40 Jahre! Und auch unsere Dankbarkeit ist riesengroß." Man sei den Gästen dankbar, die mit ihrer Freude am Genießen und mit der Treue ihrer Besuche das Team jeden Tag motivierten, alles und unser Bestes geben zu wollen, macht Lumpp deutlich.

Zufrieden ist auch Jörg Sackmann, der mit seinem Sohn Nico die Küche des Restaurants Schlossberg im Hotel Sackmann in Baiersbronn-Schwarzenberg leitet: "Wir freuen uns, dass wir den Stern wieder bekommen haben." Man habe ein Superteam und mit diesem werde am Abend auf den Stern angestoßen. Toll findet es Jörg Sackmann, dass so viele neue Sterne-Restaurants dazugekommen sind. Das sei auch eine Würdigung der Gastronomie, die schwierige Zeiten hinter sich gebracht habe.

"Wir freuen uns sehr, dass der ›Guide Michelin‹ dem Ammolite erneut zwei Sterne vergeben hat", sagt Ammolite-Küchenchef Peter Hagen-Wiest. "Neben dem direkten Feedback unserer Gäste ist das natürlich eine tolle Bestätigung unserer Küche. Wir arbeiten täglich daran, noch exakter, filigraner, aber auch gleichzeitig ein wenig selbstbewusster zu werden." Ösch-noir-Küchenchef Manuel Ulrich verrät: "Wir waren zwar hoffnungsvoll zuversichtlich, die zwei Sterne halten zu können, aber aufgeregt und leicht angespannt ist man dennoch." Und sein Erfolgsrezept? "Man muss jeden Tag 100 Prozent geben, den Gast stets glücklich machen und ihm besondere Erlebnisse bieten." Bei Martin Herrmann, Küchenchef des Le Pavillon im Hotel Dollenberg, kommt trotz der erneuten Bewertung mit zwei Sternen keine Routine auf. Die Freude sei groß. "Heute Abend gibt’s eine Flasche Champagner", erklärt Herrmann.

Auf- und Abstieg

Mit der Speisemeisterei in Stuttgart hat Baden-Württemberg ein neues Zwei-Sterne-Restaurant. Koch Stefan Gschwendtner sagt am Mittwoch bei der Verkündung: "Ich bin voll überwältigt, es ist einfach großartig." Zudem werden vier Häuser aus dem Südwesten neu mit jeweils einem Stern ausgezeichnet: Maltes Hidden Kitchen in Baden-Baden, das Tawa Yama Fine in Karlsruhe, die Mühle in Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und das Ritzi Gourmet in Stuttgart. Auf der anderen Seite hat die Spitzengastronomie im Südwesten insgesamt neun Sterne verloren – also mehr als hinzukamen. Die Wolfshöhle in Freiburg hat zum Beispiel ihren Stern eingebüßt.

Ein-Sterne-Ehrung

Folgende Restaurants verteidigen ihre Auszeichnung mit einem Stern: Berlins Krone in Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw), der Adler in Lahr-Reichenbach (Ortenaukreis), das Anima in Tuttlingen sowie gleich mehrere Restaurants in Südbaden wie das Eckert in Grenzach-Wyhlen, Merkles Restaurant in Endingen, Storchen in Bad Krozingen, Traube in Efringen-Kirchen, Schwarzer Adler in Vogtsburg im Kaiserstuhl, Raben in Horben und die Genuss-Apotheke in Bad Säckingen. Für Adler- Küchenchef Daniel-Fehrenbacher ist der "Michelin"-Stern keine Selbstverständlichkeit: "Das ist jedes Jahr ein spannender Moment. Man hat Respekt vor dieser Auszeichnung." Man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, verrät Fehrenbacher.