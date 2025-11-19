Guide des Magazins Falstaff: 100 Punkte – zwei der besten Restaurants Deutschlands sind in Baiersbronn

Das Magazin Falstaff hat in seinem Guide die besten Restaurants Deutschlands gekürt. Mit dabei sind zwei bekannte Adressen aus Baiersbronn – mit Höchstpunktzahl.
Sie halten seit etlichen Jahren drei Michelin-Sterne, werden weltweit mit Auszeichnungen überhäuft und stehen nun in einer weiteren Liste an der Spitze: Das Restaurant Bareiss und die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach zählen zu den besten Restaurants Deutschlands im vor wenigen Tagen veröffentlichten Guide des österreichischen Genuss-Magazins Falstaff.