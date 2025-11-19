Guide des Magazins Falstaff: 100 Punkte – zwei der besten Restaurants Deutschlands sind in Baiersbronn

Das Magazin Falstaff hat in seinem Guide die besten Restaurants Deutschlands gekürt. Mit dabei sind zwei bekannte Adressen aus Baiersbronn – mit Höchstpunktzahl.

Sie halten seit etlichen Jahren drei Michelin-Sterne, werden weltweit mit Auszeichnungen überhäuft und stehen nun in einer weiteren Liste an der Spitze: Das Restaurant Bareiss und die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach zählen zu den besten Restaurants Deutschlands im vor wenigen Tagen veröffentlichten Guide des österreichischen Genuss-Magazins Falstaff.

Beide erhalten darin die Höchstpunktzahl 100, was außer ihnen nur fünf weiteren Restaurants geschafft haben. 50 Punkte für das Essen, je 20 für den Service und Wein, 10 für das Ambiente – mehr geht nicht.

Über die Schwarzwaldstube und deren Küchenchef schreibt das Magazin: „Torsten Michel hält das legendäre Gourmetrestaurant weiter auf Erfolgskurs, seine kreative Küche bewegt sich auf internationalem Weltklasseniveau. Das gilt auch für die umfangreiche Weinkarte.“

Die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach Foto: Julian Beekmann Fotografie

Zum Restaurant Bareiss heißt es: „Hier wird die Kontinuität des Hochgenusses zelebriert: Das Team um Claus-Peter Lumpp bringt seit vielen Jahren moderne französische Hochküche auf den Tisch, die Herz und Seele berührt. Prädikat: geschmackvoll.“

Auch das Hotel Bareiss durfte sich kürzlich über eine Auszeichnung des Magazins Falstaff freuen: Es findet sich in der Liste der zehn besten Spa-Hotels in Deutschland und wurde als bestes Familien-Spa-Hotel ausgezeichnet. Die Punktzahl: 99 von 100 – lediglich bei der Kulinarik fehlt ein Punkt zum Bestwert.