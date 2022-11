1 Die Pink Pämpärs spielen mit wahrhaft leuchtenden Augen. Foto: Vögele

Es hat etwas Magisches: Das neue Kostüm der "Pink Pämpärs" aus Sulz stellt den keltischen Gott Cernunnos dar. In der weißen Maske leuchten die Augen grün.















Link kopiert

Sulz - Dargestellt wird Cernunnos, ein keltischer Gott. Sein Name wird als "der Gehörnte" gedeutet. Bildlichen Darstellungen entsprechend wird er als Gott der Natur, der Tiere und der Fruchtbarkeit interpretiert.

Daher ist das aufwändige Gewand in grün und braun gehalten. Die weiße Maske, deren Augen grün leuchten, trägt zwei gewundene Hörner und wird umrahmt von weißen Haaren. Goldfarbene Borten mit Runenschriftzeichen glänzen. Der Tambour tritt als stattlicher Hirsch auf, die Wintergestalt des Cernunnos. Die Anregung zu diesem Kostüm, das zehnte seit der Vereinsgründung 1994, kam von den Schweizer Freunden.

Gastgeber eröffneten das Programm

Jens Keucher, der künftige Bürgermeister der Stadt, konnte eine stattliche Anzahl von Besuchern und Freunden der Guggenmusik begrüßen. Keiner wollte sich das Schauspiel entgehen lassen. Keucher wies darauf hin, dass es keine Gastgeschenke gebe, sondern der Betrag dem örtlichen Tierschutz zugute komme.

Ein Video präsentierte die bisherigen und neuen Gewänder. Traditionsgemäß eröffneten die Gastgeber mit 35 Musikern das Programm, zunächst mit der Maske.

Tanztalent vor der Bühne

Grüne Augen blitzten zu schaurig-schrägen Tönen. Eine Stunde lang jagte ein Titel den andern. Dazwischen zeigten die Cernunnos auch ihr Tanztalent vor der Bühne, rechtzeitig zurück vor dem nächsten starken Einsatz. "Butterfly", immer rasender werdend, begleitete den Abgang.

Die tolle Stimmung empfing und begleitete auch die anderen Kapellen. Da brauchte Keucher nicht lange zu fragen: "Wolle mer se roilasse?" Da waren zunächst die Monsterheuler und Blechschlüpfer aus Großerlach und Uhingen, unter Jazzy, Kathrin und Micha, die Youngsters unter den Freunden. Aus Neckarsulm waren die Sulmanafetzer mit Tambour Claudia Banz angereist. Diese Geburtstagskinder hatten kürzlich erst ihr 15- jähriges Bestehen gefeiert.

Ein Ohren- und Augenschmaus gleichermaßen

Vom Kniebis kamen die engen Freunde der Grenzweg-Sinfoniker mit Yannik Müller zu Besuch. Und Hauptstadt- Erfahrung brachten die Böhringer Flegga-Bätscher unter Steffen Ruof mit. Sie hatten immerhin schon das Rathaus in Berlin-Spandau gestürmt, wie Keucher verriet. Ein Ohren- und Augenschmaus reihte sich an den anderen.

In tollen Kostümen wurde tolle Musik präsentiert. Mit Applaus wurde auch nicht gespart. Dazwischen glänzten die Mädels der Tanzgarde aus Hochmössingen. Zackig, in ausgefeilter Choreografie setzten sie ein Highlight in rasanter Bewegung und Akrobatik. Es herrschte eine Bombenstimmung unter Spielern und Besuchern, die sich teilweise extra für diesen Abend in Schale geschmissen hatten.